PSA: importante cambio al vertice in Francia

Il gruppo PSA annuncia la nomina di Aymeric Le Her come direttore ricambi e servizi per la Francia, a partire dal 1 gennaio 2021. Succederà a Jacques Edouard Daubresse, che diventerà direttore di DS Automobiles France.

Laureato all’ESTACA, in ingegneria automobilistica e titolare di un Executive MGA presso HEC, Aymeric Le Her ha 20 anni di esperienza nel settore automobilistico.

Ha trascorso 10 anni nello sviluppo di progetti e in ruoli di vendita all’interno del gruppo Renault, quindi è entrato in Speedy nel 2010 come direttore dei prodotti e servizi prima di essere nominato direttore degli acquisti e delle vendite.

Nel 2016 è entrato a far parte di Bridgestone come Direttore della strategia commerciale e degli acquisti per la regione Europa Medio Oriente Africa. Dal 2019 ricopre la carica di direttore delle soluzioni di mobilità per il gruppo Bridgestone nella regione.

Si tratta dell’ennesimo cambio dirigenziale annunciato negli ultimi mesi dal gruppo transalpino che nel frattempo è impegnato a definire la fusione con il gruppo Fiat Chrysler che darà origine a Stellantis. La fusione dovrebbe venire completata entro la fine del primo trimestre del 2021.

