Peugeot lancerà auto elettriche in Messico

Il prossimo anno, Peugeot prevede di introdurre veicoli elettrici in Messico, ha affermato Igor Dumas, vice presidente del gruppo PSA. “Siamo pronti e porteremo rapidamente i nostri primi veicoli completamente elettrici qui, entro la fine del prossimo anno arriverà la prima unità elettrica ”, ha dichiarato in un’intervista.

Ha affermato che il gruppo PSA punta forte sulle auto elettriche. Ha sottolineato che su 10 auto vendute in Europa una è elettrica, il che dimostra che “questa è ormai una realtà”. L’amministratore delegato di Peugeot Mexico ha inoltre messo in evidenza che in America Latina e in Messico lo sviluppo di queste auto è più lento, perché il costo dei veicoli è più caro di altri paesi.

Alla domanda se sono necessari incentivi fiscali il manager ha detto: “Quello che vedo è che questo esiste in Europa, in Francia vengono elargiti fino a cinquemila euro in contanti per acquistare un veicolo elettrico.” Ha assicurato che questo aiuta poiché ci vorrà un po’ prima che il volume dei veicoli elettrici consenta di ridurre i costi. Inoltre, la domanda, le infrastrutture e la transizione ecologica delle flotte saranno molto importanti.

Dumas ha considerato che il mercato messicano chiuderà l’anno con 950mila unità vendute, il 27% in meno rispetto all’anno precedente. ” Il manager ha detto che non hanno intenzione di installare stabilimenti di produzione in Messico, poiché ne hanno tre in America Latina: Brasile, Argentina e Uruguay.

