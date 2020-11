Peugeot e-208 ed e-2008 entrano a far parte della flotta di Ecotricity

Peugeot ha ricevuto un nuovo ordine di auto elettriche dal fornitore di energia britannico Ecotricity. L’ordine riguarda alcuni esemplari delle Peugeot e-208 ed e-2008 completamente elettriche, per una collaborazione che risale al 2014.

I veicoli sono stati finanziati tramite il servizio Free2Move Lease offerto dalla stessa casa automobilistica francese il quale propone contratti di noleggio competitivi e offerte di leasing dedicate alle aziende.

Peugeot e-208 ed e-2008: Ecotricity sceglie le due auto 100% elettriche per la sua flotta

Ecotricity ha ordinato tre Peugeot e-208 e un esemplare della nuova Peugeot e-2008 con l’obiettivo di aggiornare la sua flotta di veicoli. I modelli 100% elettrici sono stati forniti da Olympic Cars Peugeot e finanziati tramite Free2Move Lease.

Il fornitore di energia verde ha scelto questi due modelli per via dell’autonomia e per i bassi costi di gestione. Dotata di una batteria da 50 kWh e di un motore elettrico da 136 CV (100 kW), la nuova e-208 propone un’autonomia di 350 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Le stesse caratteristiche le troviamo a bordo della nuova e-2008 ma in questo caso propone 331 km di autonomia.

Entrambi i veicoli della casa automobilistica di PSA supportano la ricarica rapida fino a 100 kWh quindi sono in grado di caricarsi fino all’80% in soli 30 minuti, rendendoli ideali per flotte e utenti aziendali. Le auto sono state offerte con un contratto di noleggio della durata di tre anni che include la manutenzione completa (dalla manutenzione in caso di guasti fino all’assistenza stradale).

Nick Ireland, direttore vendite di Olympic Cars Peugeot, ha detto: “Siamo assolutamente lieti di fornire a Ecotricity gli ultimi modelli della gamma Peugeot. Le nuovissime Peugeot e-208 ed e-2008 consentiranno a Ecotricity di mostrare davvero il suo impegno per l’energia e la mobilità green, nonché avere un risparmio sui costi di gestione della flotta“.

Dale Vince, fondatore di Ecotricity, ha invece dichiarato: “Il mercato dei veicoli elettrici si sta sviluppando rapidamente e le nuovissime e-208 ed e-2008 di Peugeot sono veicoli fantastici, ideali per la nostra flotta grazie alla notevole autonomia e alle opzioni di ricarica rapida“.

