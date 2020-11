Dodge Charger SRT Hellcat Redeye: come si comporta sull’asfalto umido? | Video

La Dodge Charger SRT Hellcat Redeye 2021 dimostra che non importa quanti anni abbia un’auto perché le persone la compreranno se ha una o più caratteristiche uniche da offrire. Basti pensare che la settima generazione della berlina muscolosa è in produzione da 10 anni e, proprio come la Challenger, continua a conquistare delle ottime vendite in America.

All’inizio di quest’anno, la vettura ha ricevuto una nuova versione top di gamma che utilizza lo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della Challenger SRT Hellcat Redeye. Tale powertrain è in grado di sviluppare una potenza di 808 CV e 958 nm di coppia massima.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye: ecco un test condotto sull’asfalto umido

Dodge sostiene che la Charger SRT Hellcat Redeye è la berlina prodotta in serie più potente e veloce al mondo e Redline Reviews ha recentemente avuto l’opportunità di metterla alla prova. Trovate il video in fondo all’articolo.

I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica americana riportano che la Hellcat Redeye impiega circa 3 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e 10,6 secondi per completare il quarto di miglio a una velocità di 207 km/h.

Tuttavia, la prova di Redline Reviews è stata fatta su una strada leggermente umida, il che significa che è stato difficile scaricare l’intera potenza sull’asfalto senza far rotolare le gomme posteriori. Pertanto, lo youtuber afferma che la trazione integrale sarebbe una caratteristica molto apprezzata.

Oltre a ricevere un nuovo motore, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye viene venduta esclusivamente in versione Widebody e con un set di cerchi da 20″ in Carbon Black abbinati a pneumatici 305/35. Altre caratteristiche interessanti proposte dalla berlina muscolosa includono sospensioni adattive, Launch Assist, Launch Control, Torque Reserve e Line Lock.

