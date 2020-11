Jeep Renegade: prodotte 350.000 unità nello stabilimento di Goiana

Jeep ha rivelato nelle scorse ore di aver prodotto 350.000 esemplari di Jeep Renegade nel paese. Oltre ad essere venduto nel mercato nazionale, il famosissimo SUV compatto viene esportato in altri 12 paesi dell’America Latina come Argentina, Uruguay e Cile. Il Renegade è stato il primo modello ad essere prodotto presso il Polo Automotivo Jeep di Pernambuco, inaugurato nel 2015.

Tânia Silvestri, direttore del brand e delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato: “Renegade è un’auto molto speciale. È arrivato con tutta l’eredità dell’originale Willys, con il design iconico che ha introdotto il marchio Jeep quasi 80 anni fa, ed è il modello che ha contribuito a consolidare Jeep in Brasile in modo decisivo”.

Jeep Renegade: il Polo Automotivo Jeep ha prodotto 350.000 esemplari del famoso SUV

Con un successo riscontrato sin dal suo lancio, il Renegade ha consolidato la sua leadership tra i SUV del paese e quest’anno si è ancor più affermato nel mercato latino americano con la versione Moab che porta con sé il miglior motore turbo diesel del segmento.

Il nome fa riferimento al deserto del Moab presente nello stato americano dello Utah, dove ogni anno nel periodo pasquale si svolge un evento creato dagli appassionati di off-road ed è diventato per Jeep un autentico laboratorio a cielo aperto dove testare le prestazioni fuori strada dei suoi modelli.

Situato a Goiana (nel Pernambuco), il Polo Automotive Jeep è lo stabilimento FCA più moderno al mondo e rappresenta un vero modello globale in termini di produttività, innovazione e standard di qualità. Con una capacità produttiva di 280.000 veicoli all’anno, la fabbrica presenta una superficie totale di 11 milioni di m² e 260.000 m² di superficie costruita. All’interno del sito c’è anche il Parco Fornitori con 16 aziende.

I dipendenti lavorano su tre turni per produrre Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro. Entro il 2025, le risorse dirette al Polo Automotive Jeep ammonteranno a 7,5 miliardi di R$. In termini di investimenti, spicca l’ampliamento del Parco Fornitori in modo da attrarre nuove imprese nella regione. Ciò si traduce in maggiori opportunità di lavoro, oltre a investimenti in ricerca e sviluppo con focus sull’innovazione.

