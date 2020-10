Jeep Renegade Moab 2021 debutta in Brasile già in sconto

Jeep ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo sul mercato brasiliano del Jeep Renegade Moab 2021 che si propone come il SUV diesel più economico disponibile all’acquisto nel grande paese sudamericano.

Proposto a un prezzo di partenza di 132.690 R$ (20.203 euro) anziché 139.690 R$ (21.269 euro), il modello è equipaggiato da un motore diesel Multijet da 2 litri che sviluppa una potenza di 170 CV e 350 nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico ZF 9HP a 9 rapporti e alla trazione integrale con modalità fuoristrada che amplia le prestazioni in off-road.

Jeep Renegade Moab: la speciale versione del SUV arriva nel mercato brasiliano

Come detto poco fa, il Renegade Moab 2021 è il SUV a gasolio più economico presente in Brasile e inoltre viene fornito con un pacchetto esclusivo che include ganci anteriori e posteriori, adesivi Mopar sui parafanghi anteriori e sulla griglia scura e dei cerchi in lega scuri da 17″.

Il SUV è disponibile anche con pneumatici per uso misto e nelle colorazioni Verde Recon, Branco Ambiente, Prata Billet, Cinza Antique e Preto Carbon. A bordo del crossover troviamo aria condizionata bi-zona, sterzo elettrico, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e fari fendinebbia.

Fra le caratteristiche off-road proposte dal Jeep Renegade Moab 2021 abbiamo bloccaggio elettronico del differenziale posteriore, sospensioni indipendenti, controlli di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, freni a disco su tutte e quattro le ruote e sei airbag.

