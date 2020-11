Black Friday: Fiat Argo, Cronos e Mobi con sconti in Brasile

Fiat in Brasile ha deciso di offrire le sue auto con lo sconto per il Black Friday (o, come la chiama il marchio, la Black Week). Il costruttore ha tre offerte fisse per Mobi, Argo e Cronos, mentre le altre vengono realizzate appositamente presso ciascuna delle concessionarie, con sconti per tutte le vetture del marchio.

Le offerte fisse iniziano con Fiat Mobi nella versione Like. Solitamente venduto per R $ 46.490, l’utilitaria costa R $ 44.642,66 in contanti, uno sconto di R $ 1.847,34. Possibile anche il finanziamento con anticipo di R $ 27.629 e il resto in 60 rate di R $ 399, a un tasso dello 0,99% al mese. La versione intermedia del modello ha un motore 1.0 Fire Evo da 75 CV e un cambio manuale a 5 marce.

Chi preferisce un’auto più grande può optare per Argo Trekking 1.3. Come Mobi, lo sconto per il pagamento in contanti è basso, di soli 2.306,88 R $, il che significa che costa 63.183,12 R $. A rate, il cliente dovrà versare un acconto di R $ 37.189 e dividere il resto in 60 rate di R $ 599 e un’aliquota dello 0,99% al mese. Essendo la versione più costosa con motore Firefly 1.3 da 109 CV, è molto più equipaggiata, con un sistema multimediale da 7 pollici, sensore di parcheggio, controllo di stabilità e trazione, computer di bordo con schermo TFT e altro ancora.

Il modello che mostra uno sconto più interessante è il Fiat Cronos Drive 1.3, da R $ 65.790 a R $ 59.990, una riduzione di R $ 5.800. Tuttavia, è valido solo per il pagamento in contanti ed è un modello 2020, quindi è ancora presente il vecchio logo del marchio sulla griglia anteriore, una modifica apportata alla linea 2021 della berlina. La promozione della Settimana Nera di Fiat durerà fino al 28 novembre (sabato dopo il Black Friday) ed è valida per tutte le concessionarie del marchio in Brasile.

