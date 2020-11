Dodge // SRT lancia il Black Friday “Dodge Power Dollars”

Dodge // SRT si sta preparando per il Black Friday con l’esclusivo programma “Dodge Power Dollars”. Per un periodo di tempo limitato, Dodge offrirà un’indennità in contanti di $ 10 per cavalli per l’acquisto della nuova Durango 2021. Dal 27 novembre al 30 novembre 2020, i clienti negli Stati Uniti che acquisteranno una Dodge Durango del 2021 riceveranno questa indennità.

Questa offerta si basa sul successo del programma “Dodge Power Dollars” per i veicoli Dodge dell’anno modello 2020, che ha garantito un più alto mix di vendite anche di finiture premium (GT Plus, R / T e Citadel) e rendendo l’allestimento R / T L’assetto di Dodge Durango numero 1 per le vendite nel terzo trimestre del 2020. Dodge // SRT ha arruolato il sindaco di Muscleville Bill Goldberg per ricordare alla Confraternita delle Muscle car l’offerta esclusiva per il Black Friday.

Dodge Durango, l’ultimo SUV “senza compromessi”, alza il livello per il 2021 con un nuovo stile esterno aggressivo, un nuovo interno con un abitacolo incentrato sul conducente ispirato a Challenger, e il nuovo Uconnect 5 sul touchscreen da 10,1 pollici, il più grande della sua categoria.

Gli esterni delle muscle car Challenger e Charger si riflettono nel nuovo esterno aggressivo della Durango, che presenta una nuova fascia anteriore, fari a LED con proiettore basso / alto, firme con luci di marcia diurna a LED (DRL), griglia, spoiler posteriore e ruote.

Gli interni Durango sono stati notevolmente migliorati per l’anno modello 2021 con un nuovo cockpit ispirato alle prestazioni, tra cui un pannello strumenti ridisegnato, console centrale e porte anteriori e Uconnect 5 cinque volte più veloce con il più grande 10,1 pollici disponibile nella categoria touch screen. Con tutti questi aggiornamenti, l’interno è più orientato al guidatore, moderno e raffinato rispetto al modello precedente.

