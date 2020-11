Dodge Challenger SRT Hellcat vs McLaren 570S Spider: due esemplari modificati si sfidano

I veicoli di serie sono molto semplici da confrontare in una drag race rispetto ai modelli modificati in quanto non tutti presentano gli stessi cambiamenti. Il canale YouTube Track Day ha messo a confronto una Dodge Challenger SRT Hellcat e una McLaren 570S Spider, entrambe modificate.

Naturalmente, parliamo di auto che appartengono a due diverse filosofie ma che sono in grado comunque di garantire delle prestazioni davvero elevate. Anche se la Challenger SRT Hellcat non fa le curve come la 570S Spider, comunque promette delle performance di alto livello grazie al suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, senza considerare il prezzo inferiore rispetto alla supercar britannica con V8 da 3.8 litri.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare modificato sfida una 570S Spider

Come detto ad inizio articolo, entrambi i bolidi non sono originali in quanto presentano delle modifiche. Prima di passare alla vera e propria drag race, vediamo insieme le caratteristiche tecniche offerte dalle due vetture.

La muscle car americana è in grado di sviluppare una potenza di 717/727 CV in versione SRT Hellcat stock. Questo esemplare, però, riesce a produrre circa 1000 CV. L’unico problema è che la Dodge Challenger SRT Hellcat è piuttosto pesante in quanto propone un rapporto peso/potenza di 4,4 CV/kg.

Dall’altra parte abbiamo la McLaren 570S Spider più costosa ma molto più leggera che propone di serie 570 CV. Tuttavia, i vari aggiornamenti apportati gli permettono di produrre 200 CV circa in più. Facendo due rapidi conti, si scopre che la 570S presenta un rapporto peso/potenza leggermente inferiore (4,36 CV/kg).

Naturalmente, ci sono altri fattori da prendere in considerazione nella realtà. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video di Track Day presente dopo la galleria fotografica.

