Ram lancia il quarto gruppo di pickup “Built to Serve” in edizione limitata

Ram Truck ha annunciato oggi che gli ordini per il quarto gruppo di pickup “Built to Serve Edition” apriranno il mese prossimo con la produzione prevista per l’inizio del 2021 presso lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights ( Michigan).

Ram celebra le cinque forze armate americane terrestri, marittime e aeree con “Built to Serve Editions” della sua popolare gamma di pickup da mezza tonnellata Ram 1500. Questa quarta puntata offre un tema ispirato alla forza terrestre marittima con i colori esterni Tank e Flame Red offerti insieme a un interno nero con cuciture accenti Medium Greystone.

“Questi modelli ‘Built to Serve’ offrono un modo unico per onorare tutti coloro che prestano servizio o hanno prestato servizio nelle forze armate degli Stati Uniti con distinzione”, ha affermato Mike Koval Jr. , capo di Ram Brand. “Che siano civili o militari, i proprietari di veicoli Ram conoscono molto bene questo adagio poiché è qualcosa che ci sforziamo di integrare in ogni camion e furgone che produciamo”.

Un nuovo modello “Built to Serve Edition”, che rappresenta un altro dei rami militari americani terrestri, aerei o marittimi, continua a essere lanciato circa ogni tre mesi.

Ciascuno dei cinque rami del servizio militare statunitense è stato o sarà onorato da Ram con due colori di vernice esterna appositamente selezionati che evocano lo spirito, la missione e la storia di quel servizio. Uno dei modelli “Built to Serve Edition” di ogni filiale è offerto in una nuova opzione di verniciatura a basso volume esclusiva per questo programma.

I Ram “Built to Serve Edition” sono offerti nei seguenti colori e numeri limitati:

Gator (1.000 unità) e Diamond Black Crystal (1.000)

Grigio ceramica (1.000) e Blu patriota (1.000)

Incudine (1.250) e Billet Silver Metallic (1.500)

Tank (1.000) e Flame Red (1.000)

Spitfire (500) e Bright White (500)

I pickup Ram “Built to Serve Edition” presentano altre caratteristiche interne ed esterne uniche che li distinguono, tra cui una bandiera degli Stati Uniti e l’adesivo “Built to Serve” su ciascuno dei pannelli posteriori.

I pickup “Built to Serve Edition” ottengono ulteriori eleganti elementi esterni, inclusi cerchi in alluminio da 20 pollici con una finitura Technical Grey unica nell’edizione. Anche i bagliori delle ruote in tinta con la carrozzeria accentuano l’esterno.

Ciascuna delle nuove estremità anteriori Ram riceve un trattamento unico costituito da una griglia e cornice completamente nere, paraurti neri e illuminazione premium con cornice nera. A completare il look ci sono badge neri, gradini laterali ruota a ruota neri e doppie punte di scarico nere da quattro pollici.

All’interno, i Ram “Built to Serve” rappresentano ciascuno dei cinque rami militari, accentati con cuciture di colore uniche e corrispondenti: Light Frost, Light Ambassador Blue, Light Diesel Grey, Medium Greystone o Orange.

Questi nuovi modelli Ram sono anche pronti a mostrare l’orgoglio militare del loro proprietario con pannelli in velcro ricamati “Built to Serve” su ogni sedile anteriore e pannelli in velcro aggiuntivi su ogni pannello della spalla interna del sedile anteriore. Gli acquirenti possono applicare le proprie patch – reggimentali, bandiere, nastri con i nomi o slogan – per personalizzare la loro “Built to Serve Edition”. I pannelli degli schienali dei sedili anteriori sono coperti con sistema di scala di fissaggio a sacchetto / attrezzatura modulare leggera per il carico (PALS / MOLLE) per collegare attrezzature o sacche aggiuntive.

Ram 1500 “Built to Serve Editions” include anche:

Stemma del quadro strumenti “Built to Serve”

Vano console con serratura (opzionale)

Sedili sportivi in ​​tessuto e vinile con imbottitura profonda

Finiture interne in nero onice cromato

Tappetini in gomma per tutte le stagioni

