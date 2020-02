Ram 1500 Built to Serve Edition: partono le consegne del primo lotto

A novembre, Ram ha annunciato l’introduzione della serie limitata Built to Serve del Ram 1500 2020 per onorare le forze armate statunitensi. Un po’ di giorni fa sono state pubblicate in rete alcune foto spia di una flotta di esemplari di questa edizione speciale presso lo Sterling Heights Assembly Plant (SHAP) a Sterling Heights, nel Michigan.

Ora sembra che le concessionarie Ram Trucks della regione Great Lakes stiano consegnando il primo lotto della serie Limited Edition nella colorazione Gator e Diamond Black. Vi ricordiamo che il Ram 1500 2020 Built to Serve Edition verrà proposto nelle seguenti colorazioni: Gator e Diamond Black (1000 esemplari), Ceramic Gray e Patriot Blue (1000), Anvil e Billet Silver (1000), Tank e Flame Red (1000) e Spitfire e Bright White (500).

Ram 1500: la speciale edizione Built to Serve arriva nelle mani dei primi proprietari

I pick-up Built to Serve Edition dispongono di altre esclusive caratteristiche interne ed esterne che li distinguono dalla versione standard del Ram 1500. Esempi sono la bandiera degli Stati Uniti e la decalcomania Built to Serve presente su ciascuno dei pannelli posteriori.

Non mancano dei cerchi in alluminio da 20″ con finitura Technical Gray e un rivestimento nero presente su griglia, cornice, paraurti e gruppi ottici. Completano il look del 1500 Built to Serve Edition i gradini laterali neri, il doppio terminale di scarico nero da 10 cm e i badge neri.

Internamente, è possibile optare per le seguenti colorazioni: Light Frost, Light Ambassador Blue, Light Diesel Grey, Core Green o Orange. Il pick-up in edizione speciale include anche dei tappetini in gomma per tutte le stagioni, dei sedili sportivi in tessuto rinforzati e un rivestimento interno in Black Onyx Chrome.

Non mancano varie caratteristiche orientate all’off-road come gli pneumatici All Terrain, il controllo in discesa, i ganci traino, gli ammortizzatori anteriori e posteriori calibrati per l’off-road e tanto altro ancora.