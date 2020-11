La nuova Peugeot 4008 debutta al Salone di Guangzhou 2020

Peugeot è uno dei tanti marchi automobilistici che farà la sua apparizione al prossimo Salone dell’Auto di Guangzhou 2020. Una delle grandi novità che porterà a questo evento è, né più né meno, la nuova Peugeot 4008. Questo SUV venduto in Cina, che da noi è conosciuto con il nome di Peugeot 3008, riceverà la stessa evoluzione della versione occidentale ridisegnata e che abbiamo conosciuto all’inizio di settembre.

Come si può vedere dalle immagini che accompagnano questo articolo, La nuova Peugeot 4008 si presenta esattamente come l’Europea Peugeot 3008. Presenta l’enorme griglia che si estende anche sotto i nuovi fari. Fari dotati della caratteristica luce LED a forma di zanna per la guida diurna. Né dobbiamo trascurare il paraurti e le prese d’aria laterali.

Al momento non abbiamo immagini o dettagli interni, anche se tutto indica che riceverà le stesse novità già viste nella nuova 3008. In tal caso, la parte tecnologica sarà la grande beneficiaria di questo allestimento con un nuovo sistema di infotainment gestito tramite il nuovo touch screen da dieci pollici. Le opzioni di personalizzazione, sia all’esterno che all’interno, saranno aumentate.

A livello meccanico non ci saranno novità. La nuova Peugeot 4008 manterrà la stessa offerta meccanica. Da un lato ci saranno due motori a benzina, un turbo da 1,6 litri con 170 CV e 250 Nm di coppia massima e, un gradino sopra, un motore turbo da 1,8 litri con 211 CV e 300 Nm. Entrambi possono essere associati a un cambio manuale a sei rapporti o un cambio automatico a otto rapporti. C’è solo la trazione anteriore.

Per quanto riguarda la variante ibrida plug-in, curiosamente, manterrà l’aspetto della Peugeot 3008 “pre-restyling”. Nel mercato cinese è abbastanza comune per i marchi scegliere di commercializzare generazioni o versioni diverse dei loro modelli.

