Nuova Jeep Compass: rivelati primi teaser in attesa del debutto

Jeep ha pubblicato i primi teaser della nuova Jeep Compass che farà debuttare in Cina, anticipando i cambiamenti che possiamo aspettarci. Il SUV di medie dimensioni sarà l’attrazione del Salone di Guangzhou la prossima settimana e dovrebbe arrivare nei negozi entro la fine dell’anno.

La nuova Jeep Compass presenterà alcune revisioni del design esterno nella parte anteriore. Ciò include un paraurti anteriore aggiornato con una griglia più grande che ora corre su tutta la lunghezza del paraurti. Anche l’alloggiamento dei fendinebbia è stato aggiornato ed è ora integrato nella griglia inferiore del paraurti.

La nuova Jeep Compass dovrebbe anche essere dotata di illuminazione a LED a tutto tondo. Tuttavia, l’immagine del teaser mostra i DRL LED integrati e la griglia anteriore aggiornata della Jeep Compass 2021. Il SUV dopo il restyling dovrebbe anche presentare alcune modifiche al design nella parte posteriore insieme a un nuovo design dei cerchi in lega.

La nuova Jeep Compass vedrà importanti aggiornamenti anche al suo abitacolo. Ciò include una nuovissima unità di infotainment touchscreen da 10,1 pollici che supporta Android Auto, Apple CarPlay e la tecnologia connessa del marchio. Sarà alimentato dal nuovo sistema operativo UConnect 5 del marchio che è stato presentato al (CES) Consumer Electronics Show.

Altri aggiornamenti previsti per gli interni della Jeep Compass rinnovata includono un design del cruscotto bicolore con materiali in pelle morbida al tatto, quadro strumenti completamente digitale, un display head-up e un sistema audio premium di Beats. Si prevede che tutti questi aggiornamenti apportati al modello di restyling miglioreranno l’aspetto e l’atmosfera premium dell’abitacolo.

Il resto delle caratteristiche dovrebbero essere prese in prestito dal modello precedente, comprese le attrezzature di sicurezza. Continuerà a essere dotato di assistente al parcheggio, telecamera posteriore con linee guida e sensori, ABD, EBD, ESC, assistenza alla partenza in salita, controllo della discesa in salita e airbag multipli tra le altre cose.

