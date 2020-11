DS Automobiles venderà esclusivamente veicoli elettrificati entro il 2025

Il divieto del Regno Unito nel 2030 di nuove auto a benzina e diesel ha accelerato la tempistica di DS Automobiles per l’elettrificazione, poiché il marchio premium francese si impegna a soddisfare queste nuove linee guida con cinque anni di anticipo. DS sarà “esclusivamente elettrificato” entro il 2025, il che significa che offrirà una variante elettrica su tutta la sua gamma di modelli, con modelli ibridi plug-in completamente elettrici disponibili per i clienti.

DS Automobiles è già l’unica casa automobilistica premium ad aver raggiunto l’obiettivo UE di 95 g / km di CO2. “L’ambiziosa transizione ai veicoli a emissioni ultra basse (ULEV) da parte del governo deve essere soddisfatta con un lavoro altrettanto ambizioso da parte dell’industria.

DS Automobiles è stata una forza pionieristica per i veicoli elettrici e plug-in sin dall’inizio ed è in una posizione forte per soddisfare le nuove linee guida cinque anni prima del tempo, attraverso i suoi continui investimenti e lo sviluppo di veicoli elettrificati pionieristici “, ha affermato il direttore del marketing di DS per il Regno Unito, Mark Blundell.

DS è da molti anni un pioniere per quanto riguarda l’elettrificazione. Hanno gareggiato in Formula E da quando lo sport è iniziato nel 2014, con il team DS TECHEETAH che ha vinto il titolo nel 2018/2019 e 2019/2020, la prima squadra della serie a vincere il campionato due volte. L’azienda ha quindi utilizzato quell’esperienza delle sue sei stagioni in Formula E per sviluppare e ampliare la sua gamma di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Attualmente i francesi offrono la DS 3 Crossback E-TENSE, DS 7 Crossback E-TENSE, e presto arriverà la DS 9, la prima berlina premium del marchio.

