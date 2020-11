Novità Peugeot 2021: ecco tutti i modelli futuri

Dopo un 2020 privo di qualsiasi nuovo modello per Peugeot, il 2021 avrà come principale novità per la casa francese il debutto della nuova Peugeot 308. Per il resto, assisteremo principalmente all’elettrificazione e all’arrivo di nuove varianti di alcuni veicoli presenti nella gamma della casa automobilistica del Leone.

Come dicevamo poc’anzi, la grande novità di Peugeot per il 2021 sarà la nuova 308. Attualmente la vettura sta perfezionando il suo sviluppo, prima dell’inizio della sua produzione nella primavera del 2021. Pochi mesi prima del debutto ufficiale, sappiamo di più sulla sua fisionomia e sulle tecnologie di bordo.

In considerazione dei prototipi recentemente immortalati, il collegamento con il modello attuale sembra evidente. La nuova Peugeot 308 assumerà il design degli ultimi modelli della casa francese che ha notevolmente contribuito al successo attuale del marchio del gruppo PSA.

Si tratta insomma di voltare le spalle alla tipica silhouette monovolume della primissima 308 (2007), a sua volta ereditata dalla 307 (2001), a favore di una linea più in sintonia con il resto della gamma ma senza stravolgimenti. Il modello cambierà moderatamente il suo profilo, a tal punto che il ritaglio delle finestre laterali appare del tutto identico a quello attuale. Più in basso, la nuova Peugeot 308 amplierà le curve dei suoi parafanghi e delle portiere, ma sarà necessario spostarsi verso la parte posteriore per osservare i cambiamenti più radicali.

Per quanto riguarda il resto della gamma Peugeot, esso dovrebbe beneficiare nel 2021 del know-how del dipartimento Peugeot Sport Engineered. Dopo il lancio della berlina 508 e della station wagon PSE (360 CV PHEV) , anche la 208 e la 3008 potrebbero rinforzare le rispettive gamme. La city car e-208 PSE dovrebbe ricorrere all’elettrificazione totale, aumentando il suo livello di potenza a circa 170 CV, in base alle ultime indiscrezioni. Per quanto riguarda il SUV compatto 3008 PSE, erediterebbe il blocco ibrido della 508, e quindi 360 CV.

