Peugeot propone la wallbox assieme alle sue auto elettriche e ibride plug-in

I primi 10 mesi di questo complicato 2020 sono stati molto interessanti per i modelli elettrici e ibridi plug-in di Peugeot. Infatti, le nuove e-208 ed e-2008 100% elettriche e le plug-in hybrid 3008 e 508 stanno conquistando sempre più automobilisti italiani e hanno permesso alla casa automobilistica francese di occupare saldamente il podio nel segmento LEV (elettrificati con la spina) con una quota che supera l’8%.

Per festeggiare questo importante traguardo, la casa del Leone ha deciso di offrire gratuitamente ai suoi clienti la wallbox o la card di Enel X per sfruttare al meglio le caratteristiche delle sue vetture a zero emissioni o PHEV.

Peugeot: il brand francese propone due pacchetti per i suoi veicoli LEV

Parliamo di due soluzioni alternative che vanno a soddisfare le diverse esigenze dei clienti che hanno o non hanno un garage dove poter caricare la propria auto. Il pacchetto Home con Wallbox è rivolto alle persone che hanno un luogo privato dove poter ricaricare la propria vettura Peugeot (con installazione inclusa nel prezzo) mentre il pacchetto Street è rivolto a chi desidera appoggiarsi alla rete di ricarica pubblica di Enel X.

In quest’ultimo caso è possibile sfruttare una card con 1350 kW che, nel caso di una Peugeot e-208 od e-2008, corrispondono a circa 9000 km. Da precisare che nel pacchetto Home è presente anche la Juice Box Enel X da 3,7 kW ma volendo il cliente può decidere di effettuare l’upgrade alla versione da 7,4 kW pagando 200 euro in più.

Si tratta insomma di un’iniziativa molto interessante grazie alla partnership con Enel X che permetterà ai clienti di scegliere fra due diverse soluzioni, in base alle proprie esigenze di ricarica, presso le concessionarie del brand di PSA.

