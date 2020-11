DS 9 sarà disponibile dalla prossima primavera

All’inizio di marzo di quest’anno, è stata presentata la DS 9, la grande berlina ibrida plug-in dell’azienda premium francese che fa parte del gruppo PSA. Un lancio complicato per DS a causa della pandemia di coronavirus e del conseguente annullamento del Salone di Ginevra che avrebbe dovuto essere il suo battesimo del fuoco. Le prime immagini e specifiche del modello sono comunque state comunicate dalla società francese sul web.

Ma da allora, niente più novità per la DS 9, a parte alcune apparizioni furtive di diversi prototipi su strade aperte. Oggi DS fornisce alcuni dettagli sulla sua grande berlina, in particolare grazie all’annuncio del lancio del servizio DS Live, una concessionaria virtuale istituita durante il lockdown in Francia per scoprire a distanza i modelli con un esperto del marchio. Nel suo comunicato, DS indica che sarà possibile “scoprire la DS 9 esclusivamente fino al 24 novembre prima del suo arrivo nei punti vendita previsto per la prossima primavera”.

La crisi sanitaria non ha certo aiutato DS per la commercializzazione del suo modello, un modello che viene prodotto in Cina e che è già disponibile in quel mercato. Per l’Europa, dovremo quindi attendere l’inizio del prossimo anno. Inoltre, non conosciamo ancora tutti i dettagli sull’auto, compresa la sua gamma e i prezzi.

Ma non passerà molto tempo visto che alcuni mercati europei iniziano a vedere il loro portafoglio ordini aperto, come ad esempio la Spagna, dove DS 9 parte da 54.000 euro. I prezzi di DS 9 in Francia dovrebbero essere svelati entro la fine di novembre.

