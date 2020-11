Peugeot e-208 rappresenta già il 50% delle vendite di 208 in Germania

Il forte impegno del Gruppo PSA per l’ elettrificazione sta ripagando con cifre di vendita in crescita. Si tratta di una famiglia composta da modelli ibridi plug-in ed elettrici, che condividono una piattaforma con le versioni diesel e benzina, dove la quota di vendita delle versioni a motore elettrico è in costante crescita.

Ad esempio basta guardare i numeri della Peugeot e-208 in Germania. Secondo il direttore generale della Peugeot nel mercato tedesco, Heico van der Luyt, al momento il 50% delle vendite della popolare compatta francese riguarda la versione 100% elettrica.

Ciò è dovuto a fattori come il forte impulso che le auto elettriche stanno ricevendo con le ultime misure messe in atto dal governo, come l’ aiuto all’acquisto e la riduzione temporanea dell’IVA al 16%. Qualcosa che ha permesso di far convergere in modo significativo i prezzi dell’elettricità e della combustione, e che ha fatto pendere la bilancia nella scelta dei clienti.

Una situazione che è di spinta per uno dei gruppi che sta investendo più forte nel settore delle auto elettriche e che culminerà nella creazione del nuovo marchio Stellantis, che sarà il risultato della fusione con il Gruppo Fiat Chrysler. Una fusione che riunirà fino a 14 marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, FIAT, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Ram e Jeep, sotto lo stesso ombrello in una nuova società che raggiungerà un importante economie di scala che ne fanno il terzo gruppo solo dietro Volkswagen e Toyota.

Peugeot e-208 dunque si conferma come una delle auto elettriche più apprezzate sul mercato e ovviamente in Peugeot si augurano che anche gli altri modelli elettrici che saranno lanciati a breve possano avere gli stessi risultati.

