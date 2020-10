Peugeot e-208 ed e-2008 ora disponibili con il nuovo caricatore da 11 kW

D’ora in poi caricare le nuove Peugeot e-208 ed e-2008 sarà più veloce grazie all’introduzione del caricatore trifase da 11 kW disponibile come optional al prezzo di 300 euro per entrambe.

Il nuovo caricatore, secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, permette di ridurre i tempi di ricarica di circa il 30%. Naturalmente, il modello da 7,4 kW verrà comunque incluso assieme alla vettura.

Peugeot e-208 ed e-2008: il nuovo caricatore da 11 kW assicura dei tempi di ricarica ridotti

Il nuovo caricatore permette di caricare la batteria da 50 kWh in meno di 5 ore rispetto alle 7 ore circa necessarie sfruttando quello di serie. Sia la e-208 che la e-2008 possono continuare ad essere caricate presso le colonnine in corrente continua da 100 kWh che assicurano fino all’80% di ricarica in circa 30 minuti. Ciò è possibile in quanto le batterie di entrambe le vetture a zero emissioni sono raffreddate a liquido.

Accanto alla batteria da 50 kWh, vi ricordiamo, le Peugeot e-208 ed e-2008 dispongono di un motore elettrico in grado di sviluppare una potenza di 136 CV e 260 nm di coppia massima. In base a quanto affermato dal brand di PSA, la prima riesce a garantire un’autonomia fino a 340 km mentre la seconda fino a 310 km nel ciclo WLTP.

