Il 43% degli europei potrebbe acquistare EV a causa dei cambiamenti climatici

Il 43% degli europei ora considera l’acquisto di un veicolo elettrico e nomina il cambiamento climatico come uno dei motivi principali per farlo. Questo è solo uno dei risultati dell’annuale EVBox Mobility Monitor con intervistati da sei paesi europei.

Il fornitore di infrastrutture di ricarica olandese EVBox elabora il suo rapporto di ricerca annuale sull’adozione e sulle barriere dei veicoli elettrici insieme a Ipsos. I responsabili del marketing hanno raccolto le risposte di 3.600 cittadini europei in sei paesi: Paesi Bassi, Germania, Francia, Belgio, Norvegia e Regno Unito.

In generale, le considerazioni ambientali sono salite in cima all’agenda dei potenziali conducenti di veicoli elettrici quando cercano di acquistare un’auto. Questa nuova altezza è in particolare per gli intervistati provenienti da Germania (72%), Belgio (69%), Regno Unito (68%) e Francia (66%).

Quindi, guardando i potenziali acquirenti o dicendo motivi per non acquistare ancora un’auto elettrica, EVBox ritiene che le preoccupazioni sull’infrastruttura di ricarica e sulla percezione dei prezzi dei veicoli elettrici rimangano gli ostacoli maggiori. Questo è in tutti e sei i paesi tranne la Norvegia, dove il costo non è il problema principale. Altre preoccupazioni riguardano la quantità di tempo necessaria per le sessioni di ricarica e la percezione che la ricarica di un veicolo elettrico costi più del rifornimento a benzina.

Queste percezioni nella popolazione generale cambiano, guardando le risposte di chi già guida un’auto elettrica. Qui il rapporto rileva che la maggior parte degli attuali conducenti di veicoli elettrici non incontra problemi durante le sessioni di ricarica (89%).

Sulla stessa nota è l’82% degli attuali conducenti di veicoli elettrici che afferma che opterebbe di nuovo per un veicolo elettrico. Ciò dimostra che “finché le persone sono disponibili a provarlo, probabilmente non guarderanno indietro”, conclude il team di ricerca. Va detto, tuttavia, che lo studio ha incluso solo 600 conducenti di veicoli elettrici e quelli inclusi conducenti di veicoli PHEV o ibridi.

Tuttavia, per i restanti 3.000 intervistati considerati come “popolazione generale” l’infrastruttura rimane una preoccupazione, con l’auspicio che il governo guidi le politiche per alleviare il cambiamento climatico diventando sempre più importante.

Qui i francesi sono particolarmente preoccupati in quanto oltre due terzi degli intervistati che vivono in Francia (72%) si dicono preoccupati per il futuro dell’ambiente, rispetto al 62% di tutti i cittadini europei nei paesi intervistati. Più della metà considera questa preoccupazione anche quando acquista una nuova auto, e questa preoccupazione è tanto più diffusa tra i conducenti di veicoli elettrici (85%) in Francia, rileva EVBox.

Oltre ai sussidi nazionali, il 50% dei francesi considera positivo anche il Green Deal, la tabella di marcia della Commissione europea per rendere l’Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050. La strategia include più di 13 milioni di veicoli elettrici sulle strade europee e un milione di punti di ricarica aperti al pubblico entro il 2025.

Sebbene il Green Deal non influenzerà più il Regno Unito direttamente dopo la Brexit, la maggior parte dei cittadini britannici (69%) ritiene che la riduzione di CO2 nei trasporti sia la soluzione migliore per affrontare gli effetti del cambiamento climatico sul mondo. Questa cifra sale all’81% tra le persone che stanno cercando di acquistare o già guidare un veicolo elettrico.

Per gli incentivi nazionali, il 39% degli intervistati britannici arriva a dire che il proprio governo dovrebbe fornire aiuti finanziari in relazione alla pandemia della corona solo alle aziende che intraprendono misure serie per ridurre il proprio impatto ambientale. In Germania, il 44% dei partecipanti era favorevole a tale soluzione. Inoltre, una solida maggioranza dei potenziali conducenti di veicoli elettrici (69%) sostiene fortemente i crediti d’imposta per l’acquisto di un veicolo elettrico o ibrido in Gran Bretagna.

Ti potrebbe interessare: Auto elettriche: i principali acquirenti in Italia sono le società di noleggio

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI