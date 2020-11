Ferrari 812 GTO: l’ultimo video spia ci mostra ben quattro prototipi in test

Ferrari sta lavorando sul terzo membro della famiglia 812 che dovrebbe essere commercializzato con il nome di Ferrari 812 GTO, proprio come la 599 GTO che ha preceduto la F12tdf. Questa nuova supercar andrebbe ad affiancarsi alle varianti Superfast e GTS, quest’ultima annunciata lo scorso anno come versione scoperta della prima.

Addetti ai lavori sostengono che in realtà la nuova vettura potrebbe debuttare come Ferrari 812 VS, dove VS sta per Versioni Speciali. Qualunque sia il nome utilizzato dal cavallino rampante, il nuovo bolide sarà caratterizzato da un’aerodinamica più avanzata e molto probabilmente uscirà dalla fabbrica di Maranello con un telaio dotato di nuove componenti.

Ferrari 812 GTO: proseguono i test su strada della nuova supercar V12 in attesa della presentazione

In aggiunta, la presunta 812 GTO dovrebbe perdere qualche chilo dai 1525 kg offerti dalla Superfast e nascondere sotto il cofano un motore V12 più performante. Attualmente, il 12 cilindri aspirato da 6.5 litri è in grado di produrre 800 CV di potenza a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min.

Sulla 812 Superfast, il propulsore permette alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima è invece di 340 km/h. Secondo le ultime novità trapelate in rete, la Ferrari 812 GTO (o VS) dovrebbe offrire più potenza.

Al momento la data di presentazione resta ancora un mistero e possiamo soltanto accontentarci di quest’ultimo video pubblicato su YouTube dal noto leaker Varryx che ci mostra in azione ben quattro prototipi della nuova GTO mentre effettuano alcuni test vicino allo stabilimento di Maranello.

Vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica per scoprire maggiori informazioni.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI