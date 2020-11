FCA avvia la produzione della nuova Chrysler Pacifica

La nuova Chrysler Pacifica uscirà dalla linea di assemblaggio dello stabilimento FCA di Windsor in Ontario Canada. La Chrysler Pacifica inizierà ad arrivare nelle concessionarie entro la fine dell’anno, offrendo alle famiglie l’opzione di essere la prima e ancora unica monovolume ibrida plug-in nel settore o la capacità di trazione integrale (AWD) disponibile combinata con la classe sedili esclusivi Stow ‘n Go, entrambi dotati di caratteristiche di sicurezza più standard rispetto a qualsiasi veicolo del settore e con un design esterno e interno più atletico e rinnovato.

“FCA ha inventato il segmento dei minivan e la Chrysler Pacifica, novità per il 2021, continua a guidare la nostra leadership e innovazione”, ha affermato Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo e Head of Passenger Cars – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA in Nord America. “Che si tratti di capacità di guida in qualsiasi condizione atmosferica con i sedili Stow ‘n Go o più di 80 MPGe e nessuna ansia da autonomia con l’unico minivan ibrido plug-in del segmento, la nuova Chrysler Pacifica offre alle famiglie ciò che desiderano e le opzioni che meglio si adattano alle loro vite impegnate.”

La nuova Chrysler Pacifica continuerà a presentare due opzioni di trasmissione su tutti e quattro i modelli Pacifica, incluso il motore Pentastar da 3,6 litri con 287 cavalli. Il propulsore ibrido Pacifica raggiunge fino a 30 miglia di tutta l’autonomia elettrica, 80 MPGe (miglia per gallone equivalente elettrico) e oltre 500 miglia di autonomia totale.

La nuova Chrysler Pacifica può essere ordinata da settembre, a un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) di $ 35.045, con AWD disponibile a un prezzo consigliato di partenza USA di $ 38.040. La nuova Chrysler Pacifica offre anche 97 caratteristiche di sicurezza standard, le caratteristiche di sicurezza più standard del settore.

Nuove luci a LED e Pedestrian Automatic Emergency Braking (PAEB) si uniscono al monitoraggio degli angoli ciechi, al parcheggio posteriore, al controllo della velocità di crociera adattivo con arresto completo, al controllo elettronico della stabilità (ESC), all’avviso di collisione in avanti a tutta velocità Plus, al cambio di corsia, otto airbag e altro come caratteristiche di sicurezza standard. Nel complesso, la nuova Pacifica presenta 116 funzioni di sicurezza e protezione standard e disponibili.

