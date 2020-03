Alfa Romeo GTV GTAm: ecco il posteriore ipotizzato da LP Design

Come previsto, il famoso designer italiano LP Design ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il posteriore del suo progetto Alfa Romeo GTV GTAm concept. Rispetto al precedente esercizio di stile, però, ci sono alcuni cambiamenti. Questi riguardano principalmente il nuovo set di pneumatici Pirelli P Zero, la scritta GTA sulla fiancata laterale e la carrozzeria bicolore rossa/nera.

La Gran Turismo Veloce Alleggerita modificata ipotizzata da LP Design propone un doppio sistema di scarico implementato in un nuovo diffusore posteriore abbinato al particolare alettone, già utilizzato precedentemente, disposto sul cofano del bagagliaio.

Alfa Romeo GTV GTAm: LP Design ci mostra come potrebbe essere il posteriore della super sportiva

Oltre a tetto, minigonne laterali, calotte degli specchietti retrovisori esterni e splitter anteriore, il designer italiano ha immaginato l’utilizzo della fibra di carbonio pure per il diffusore posteriore.

Per il resto rimane la stessa GTV concept vista in precedenti render condivisi sempre dall’artista del render (li trovate in fondo all’articolo). In un prossimo futuro, la casa automobilistica modenese potrebbe portare la sigla GTA, che si riferisce a maggior potenza e peso ridotto rispetto alle versioni standard, anche sull’Alfa Romeo GTV.

Possiamo ipotizzare la presenza del motore V6 biturbo da 2.9 litri impiegato sulle versioni Quadrifoglio, GTA e GTAm ma con potenza vicina ai 600 CV. Il risultato finale potrebbe essere una coupé super sportiva con trazione integrale Q4, Torque Vectoring, quattro posti a sedere, una distribuzione ottimizzata dei pesi sugli assi anteriore e posteriore e magari un sistema ibrido abbinato al motore a combustione interna.