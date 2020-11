Mahindra Thar: la copia di Jeep Wrangler sta ottenendo un grandissimo successo

Il nuovo Mahindra Thar sta ottenendo un grandissimo successo commerciale. Con appena un mese di presenza sul mercato, la nuova generazione del SUV di Mahindra ha superato la soglia dei 20.000 ordini. La verità è che queste cifre hanno superato le previsioni più ottimistiche del marchio.

A causa della travolgente risposta che il nuovo Mahindra Thar ha raccolto, l’attesa per riceverne una unità in questo momento varia tra i cinque ei sette mesi. Un tempo che il marchio considera inaccettabile e, quindi, vuole aumentare la produzione. Veejay Nakra, direttore esecutivo della divisione Automotive di Mahindra & Mahindra, ha confermato che la produzione della Thar, sosia di Jeep Wrangler, sarà aumentata.

Ricordiamo che nei mesi scorsi vi erano state forti polemiche per la somiglianza di questo modello con il design di Jeep Wrangler, tanto che le vendite negli Stati Uniti sono state bloccate. La produzione in serie del nuovo Thar avviene negli stabilimenti che Mahindra ha a Nasik, nello stato del Maharashtra. Saranno apportati miglioramenti alle linee di assemblaggio per velocizzare l’intero processo di produzione. Già in passato c’era stato un problema simile con un altro modelli di Mahindra: il Roxor. Alla fine negli USA il tribunale ha dato ragione a Fiat Chrysler Automobiles.

