Lo stabilimento PSA di Sochaux a rischio chiusura

Entro quindici giorni, lo stabilimento PSA di Sochaux potrebbe, come gli altri del gruppo in Francia, chiudere. E mandare a casa migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Si tratta di una situazione che è determinata dalla chiusura delle concessionarie a causa del lockdown. Le concessionarie al momento possono ancora vendere, ma solo attraverso internet. Ovviamente di ciò ne risente l’intero settore.

In Francia gli stabilimenti di PSA ed in primis quello di Sochaux potrebbero presto chiudere a causa dello stop ai concessionari

Va detto che gli ordini sono calati del 70% rispetto allo scorso anno. Tutti i protagonisti del settore stanno suonando il campanello d’allarme, prevedendo un crollo del mercato. Anche il deputato della LREM Frédéric Barbier ha inviato una lettera al Primo Ministro, Jean Castex. In questa lettera egli propone un’alternativa per aggirare la chiusura delle concessionarie: l’istituzione di un protocollo sanitario “rigoroso e definito” in modo da consentire ai clienti di provare i veicoli su strada.

Vedremo se le richieste del settore automotive in Francia ed in particolare di PSA saranno accolte oppure se Sochaux e gli altri stabilimenti del gruppo francese saranno costretti a fermare ancora la produzione e mandare a casa i propri dipendenti.

Ti potrebbe interessare: PSA ridurrà le emissioni di CO2 dei propri stabilimenti del 20% tra il 2018 e il 2034

Ti potrebbe interessare: Il gruppo PSA avvisa la Spagna: produzione a rischio se il governo non si impegna per l’auto elettrica

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI