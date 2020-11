PSA ridurrà le emissioni di CO2 dei propri stabilimenti del 20% tra il 2018 e il 2034

Il responsabile per lo sviluppo sostenibile di PSA, Karine Hillaireau ha spiegato le iniziative messe in atto dal gruppo automobilistico per ridurre l’impatto ambientale, e in particolare l’impronta di carbonio, della sua produzione.

PSA vuole ridurre le emissioni di CO2 del 20% tra il 2018 e il 2034 e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050

“Abbiamo individuato sette macro-rischi CSR all’interno del gruppo PSA, tre dei quali relativi all’ambiente. Il primo riguarda il cambiamento climatico, con questioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 dai nostri veicoli, fabbriche e catena di fornitura. Sul versante industriale, vogliamo ridurre le nostre emissioni di CO2 del 20% tra il 2018 e il 2034 e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 al più tardi, in linea con l’accordo di Parigi” ha detto la responsabile del gruppo francese.

“La seconda parte mira a rispondere alla scarsità di risorse naturali. PSA è particolarmente impegnata a includere il 30% di materiale verde o riciclato nei veicoli. Inoltre, il 95% della massa di un’auto a fine vita è riciclabile. Il terzo punto è infine collegato alle aspettative della società in termini di salute e sicurezza e include il nostro lavoro sulla riduzione delle emissioni di componenti organiche volatili dalle nostre fabbriche, l’inquinamento acustico e degli odori e la protezione della biodiversità” ha concluso. Vedremo dunque se davvero il gruppo francese che a breve si fonderà con Fiat Chrysler Automobiles riuscirà nel suo intento.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale, Maserati MC20, Fiat Tipo Cross e fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI