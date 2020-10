Il gruppo PSA avvisa la Spagna: produzione a rischio se il governo non si impegna per l’auto elettrica

Il rispetto delle nuove normative europee sulle emissioni di CO2 a partire dal 2020 è diventata la massima priorità per le case automobilistiche se vogliono evitare multe multimilionarie. Oggi solo il Gruppo PSA e Renault rispettano la normativa sui 95 g / km fissata per quest’anno. Sono regolamenti così esigenti per forzare la divulgazione dell’auto elettrica che diventeranno le auto standard se si andrà avanti con la proposta di un limite di emissioni di 47,5 g / km entro il 2030, il che significherebbe la scomparsa delle auto diesel e benzina. A proposito di ciò PSA che ha alcune fabbriche in Spagna ha avvertito il paese che la produzione nazionale di auto è in pericolo se il governo non incentiva di più l’acquisto di auto elettriche.

Mentre il gruppo PSA continua a portare avanti la sua fusione con FCA sotto il nome di Stellantis, i francesi continuano a portare avanti la loro strategia di elettrificazione. Sanno che è una delle chiavi per poter rispettare le normative sulle emissioni di CO2 e ottenere un valore differenziale per il futuro rispetto ai produttori meno efficienti che quest’anno pagheranno milioni di dollari di multe.

Oggi nella gamma dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles e Opel troviamo fino a 15 modelli elettrificati di nuova generazione, tra cui autovetture e veicoli commerciali.

Il problema affrontato dal gruppo PSA in Spagna è che l’implementazione di queste tecnologie si scontra con varie barriere, molte delle quali derivate dall’inazione sull’elettromobilità da parte dello Stato.

Lo ha spiegato Christophe Prévost, direttore generale del Gruppo PSA e top manager della casa automobilistica francese in Spagna durante la giornata in cui il gruppo ha presentato la sua strategia per l’elettromobilità: “La mancanza di iniziative del governo spagnolo per favorire la diffusione degli EV potrebbe mettere a rischio la produzione nazionale” , e questo è qualcosa di molto serio.

Ti potrebbe interessare: PSA costituisce una business unit dedicata ai veicoli commerciali leggeri

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI