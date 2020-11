La presentazione ufficiale della Ferrari SF90 Spider è prevista per il 12 novembre?

Ferrari avrebbe dovuto presentare la Ferrari SF90 Spider alle Finali Mondiali, in programma dal 5 all’8 novembre. Tuttavia, la pandemia di coronavirus ha stravolto quei piani, in quanto l’evento è stato rinviato, insieme alla presunta presentazione della supercar del cavallino rampante. Nonostante ciò voci di corridoio dicono che non dovremo aspettare molto per vedere questa nuova auto. Infatti il suo debutto dovrebbe avvenire il prossimo 12 novembre.

Il 12 novembre potrebbe essere il giorno giusto per vedere la nuova Ferrari SF90 Spider

Secondo un membro del forum FerrariChat, il Cavallino Rampante lascerà ufficialmente cadere il velo sulla sua seconda decappottabile elettrificata, dopo LaFerrari Aperta, il 12 novembre alle 14:00. Dato che non è chiaro chi e come è venuto a sapere di tale data occorre ovviamente ripetere che per il momento si tratta di semplici indiscrezioni.

La nuova Ferrari SF90 Spider dovrebbe presentare un tetto in metallo pieghevole, come la F8 Spider, la SF90 Spider sarà un po’ più pesante della variante a tetto fisso e, inevitabilmente, un po’ più lenta. Ovviamente, non conosciamo il tempo di accelerazione ufficiale e la velocità massima, ma ricordiamo che la versione con il tetto accelera da 0 a 100 in 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km orari.

Ad alimentare la supercar del cavallino rampante trova spazio un motore V8 turbo da 4,0 litri, che produce 769 CV Questo motore è coadiuvato da tre motori elettrici, due dei quali montati anteriormente e il terzo posizionato tra l’ICE e il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. La potenza totale prodotta è di 1000 CV mentre la batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh serve un’autonomia elettrica fino a 25 km.

