Peugeot commercializzerà la 2008 in Russia entro la fine del 2020

Peugeot annuncia una novità importante. La casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo PSA ha infatti confermato che commercializzerà la nuova Peugeot 2008 in Russia entro la fine del 2020.

Il prezzo e le possibili configurazioni del modello sul mercato russo non sono ancora stati specificati. Il SUV 2008 sarà offerto nel paese con due motori PureTech con una capacità di 100 CV e 130 CV. A seconda della versione, sarà equipaggiato con un cambio manuale a 6 marce o un cambio automatico a 6 marce.

In Europa, la seconda generazione di Peugeot 2008 è in vendita dalla fine del 2019. Il modello si basa sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform), su cui è costruita anche la 208 berlina. Con il cambio di generazione, il crossover è aumentato di dimensioni e supera il suo predecessore: è più lungo di 141 millimetri, e il passo è aumentato di 72 millimetri, a 2620 millimetri. Di conseguenza, lo spazio in cabina è aumentato e il volume del bagagliaio è di 405 litri sotto la tenda contro i 360 del modello pre-riforma.

Ovviamente le aspettative della casa automobilistica francese per il lancio della sua nuova Peugeot 2008 in Russia sono elevatissime. Quel mercato è molto ostico per i francesi e l’arrivo di un simile modello non può che fare bene alle vendite di Peugeot nel grande paese.

Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito del lancio di questo modello, che sta regalando importanti soddisfazioni alla casa francese, in Russia.

