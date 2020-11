Mopar lancia il nuovo motore Hellcrate Redeye Supercharged HEMI

Mopar ha lanciato il più potente motore di serie per muscle car mai disponibile per costruttori e appassionati con il lancio del suo nuovissimo motore a cassa: il motore Hellcrate Redeye V-8 Supercharged da 6,2 litri HEMI da 807 cavalli. “Con l’aggiunta di questo nuovo HEMI sovralimentato, Mopar offre ora cinque motori in cassa HEMI con una gamma da 375 a 1.000 cavalli”, ha affermato Mark Bosanac, Head of Mopar Service , Parts and Customer Care per FCA – Nord America . “Tutti i motori a cassa Mopar sono sottoposti a test di qualità e supportati in fabbrica per fornire prestazioni comprovate ai nostri appassionati.”

Valutato a 807 cavalli, il nuovo motore Hellcrate Redeye è progettato con hardware collaudato e supportato in fabbrica visto per la prima volta nel Dodge Challenger SRT Demon 2018 da record, in edizione limitata e da record, il più veloce e il più potente muscle car mai vista. Questo stesso motore HEMI sovralimentato alimenta le muscle car più potenti del settore, tra cui la nuova Dodge Charger SRT Hellcat Redeye, Challenger SRT Hellcat Redeye e l’alone ad alta potenza della gamma nel 2021, il nuovo Challenger SRT Super Stock da 807 cavalli.

“Il 2021 segna l’anno in cui Dodge viene distillato in un marchio ad alte prestazioni con oltre 700 modelli di potenza disponibili su tutta la gamma Dodge”, ha affermato Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo e Head of Passenger Cars – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA – Nord America. “Il nuovo motore della cassa Hellcrate Redeye da 807 cavalli offre a qualsiasi proprietario di veicoli anteriori al 1976 un’altra opportunità di diventare un membro della Dodge Brotherhood of Muscle sfruttando la potenza Dodge // SRT che non era disponibile allora, ma lo è ora.”

Hellcrate Redeye presenta aggiornamenti significativi rispetto al motore Hellcrate standard, tra cui:

Compressore più grande: 2,7 litri contro 2,4 litri

Pressione di sovralimentazione aumentata: 14,5 psi contro 11,6 psi

Limite di giri più alto: 6.500 giri / min contro 6.200 giri / min

Albero motore forgiato in acciaio legato con corsa di 90,9 millimetri e bilanciamento rivisto

Superfici dei cuscinetti della manovella temprate a induzione; gioco del cuscinetto principale ottimizzato per perno individuale

Albero a camme in lega 5150 forato a pistola ottimizzato per prestazioni ad alto numero di giri e peso ridotto

Pistoni forgiati in lega ad alta resistenza; Gioco tra pistone e alesaggio aumentato di 30 micron

Bielle forgiate a polvere; gambo aggiornato e grande fine; rivetti dispositivi di fissaggio ad altissima resistenza

Aumento del 100% del flusso del getto di raffreddamento del pistone

Design delle molle delle valvole rivisto con aumento del 33% dell’oliatura delle molle delle valvole e delle punte dei bilancieri per una migliore lubrificazione e raffreddamento

Pinze a gola singola sugli steli delle valvole per una migliore stabilità

Coppa dell’olio e vassoio di derivazione ottimizzati per accelerazioni elevate – testati fino a 1,8 g

Ogni motore viene testato al banco per 42 minuti prima di essere spedito

Questo gruppo motore completo include un compressore con corpo farfallato, iniettori di carburante, pacchi bobine, pompa dell’acqua, coppa dell’olio della coppa anteriore e piastra flessibile.

