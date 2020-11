Peugeot celebra i suoi 210 anni di storia al PSA Retail Almería

Il concessionario ufficiale Peugeot per Almería e Roquetas de Mar, vuole aggiungere a questo importante anniversario del marchio francese, che celebra già i 210 anni di storia nel mondo automobilistico, un un interessante promozione per i propri veicoli.

Ad Almeria promozioni interessanti e sconti su tutta la gamma per festeggiare degnamente i 210 anni di Peugeot nel mondo dei motori

Per festeggiare, il concessionario ufficiale di Peugeot metterà in vendita una serie di veicoli in stock con motori ibridi, elettrici e termici, tutti con finiture e dotazioni diverse per adattarsi alle vostre esigenze di mobilità. La promozione include un’assicurazione contro tutti i rischi come regalo per i clienti che acquistano un veicolo usato, inoltre finché dura la promozione, sarà possibile cambiare i pneumatici 2×1 nella officina della concessionaria.

PEUGEOT festeggia, compie 210 anni proponendo veicoli di carattere che regalano esperienze sensoriali oltre la guida. PSA Retail Almería, continua a renderti le cose molto semplici e vuole premiare i suoi clienti con vantaggi esclusivi su tutti i suoi veicoli.

