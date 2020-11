Meglio Biden o Trump per l’automotive? La questione nasce dalle preferenze di Volkswagen, che predilige Biden: per l’auto pulita, come riporta Automotive News Europe. Mentre scriviamo, Biden è a un millimetro dal trionfo. Cui seguiranno le azioni legali di un imbestialito Donald.

Meglio Biden o Trump per l’automotive? Parla Diess

La vittoria (se così sarà) del candidato democratico Joe Biden nelle elezioni per la presidenza Usa sarebbe più allineata con la strategia mondiale VW. Per combattere il cambiamento climatico e favorire la transizione elettrica. Lo dice Herbert Diess, ceo del Gruppo Volkswagen.

Il motivo? Ci sarebbe maggiore vicinanza delle proposte in materia ambientale fra l’ex senatore del Delaware ed ex vicepresidente da una parte, e i programmi dell’azienda di Wolfsburg dall’altra.

Ma col tycoon (oggi infuriato), i rapporti VW come sono? Diess ha sottolineato il “rapporto di fiducia” instauratosi con l’attuale inquilino della Casa Bianca. Le attuali tensioni commerciali tra gli Usa e altre parti del mondo si riflettono anche sul settore auto. Spariranno con Biden come per magia? No. A quanto pare, anche Biden vuole privilegiare maggiori investimenti e più posti di lavoro per i lavoratori nordamericani.

Va detto che VW spinge per la commercializzazione di vetture elettriche nel mondo. Ma gli Stati Uniti sono tradizionalmente deboli per quanto riguarda la quota di mercato VW.

Voti Usa spariti: cosa succederà?

A onor del vero, resta un bel mistero in queste elezioni Usa. Più di trecentomila voti postali mancano all’appello, forse smarriti nei centri di distribuzione, e rischiano di non essere mai contati. Il fatto è che 80mila di questi sono stati spediti in Stati contesi. Pochi, visti i numeri colossali degli States? No. Più che sufficienti per influenzare il risultato finale nel duello per la Casa Bianca. L’impressione è che la vertenza durerà a lungo.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI