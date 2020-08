Mahindra ci ricasca: brutta copia di Jeep Wrangler in arrivo

Jeep e Mahindra hanno un rapporto complicato e probabilmente non migliorerà dopo il debutto della nuovissima Thar. Assomigliando a un knockoff Jeep Wrangler , il fuoristrada Thar ha una griglia a sette fessure che è fiancheggiata da fari circolari. È molto simile a una Jeep, ma il SUV presenta un paraurti anteriore ingombrante e paraurti schiacciati con di plastica nera. Spostandosi più indietro, notiamo la carrozzeria angolata, i fanali posteriori quadrati e tre diverse versioni. I clienti possono scegliere tra una capote fissa, una capote rigida e un tetto “convertibile”.

Mahindra non ha parlato molto degli interni, ma dovrebbe prendere molte cose in prestito dal Wrangler della generazione precedente, anche utilizzando prese d’aria circolari in posizioni simili. I guidatori troveranno anche un sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici, finiture in finta fibra di carbonio e un display TFT nel quadro strumenti. I clienti potranno scegliere anche tra quattro e sei configurazioni di posti a sedere per persone.

Sotto il cofano, sono disponibili due diversi motori, incluso un benzina TGDi da 2,0 litri che produce fino a 150 CV (112 kW / 152 CV) e 236 lb-ft (320 Nm) di coppia. I clienti possono anche optare per un diesel mHawk da 2,2 litri che eroga 130 CV (97 kW / 132 PS) e 221 lb-ft (300 Nm) o 236 lb-ft (320 Nm) di coppia. Il modello sarà venduto in India mentre non dovrebbe arrivare in Europa e Stati Uniti.

