FCA e Mahindra: un giudice potrebbe rivedere la decisione sulle violazioni della casa indiana

Mahindra ha dichiarato giovedì che la Commissione commerciale internazionale degli Stati Uniti ( ITC ) ha deciso di rivedere i risultati iniziali relativi alle violazioni del “vestito commerciale” di Mahindra Roxor rispetto ad un modello ” Jeep ” di Fiat Chrysler. La commissione esaminerà anche l’ordine che proibisce l’importazione delle parti di Roxor e la vendita di tutte le parti già importate dalla società. Gli abiti commerciali sono le caratteristiche dell’aspetto visivo di un prodotto o della sua confezione per i consumatori. È una forma di proprietà intellettuale.

La società ha affermato che i primi risultati del giudice amministrativo dell’ITC costituivano una raccomandazione non vincolante per l’ITC e Mahindra ha chiesto che lo stesso venisse rivisto. “L’ITC prenderà in considerazione la Determinazione iniziale e esaminerà le domande presentate dalle parti e prenderà una decisione finale”, ha aggiunto l’azienda.

Fiat Chrysler nell’agosto 2018 si era lamentata con l’ITC degli Stati Uniti del fatto che il Roxor di Mahindra violasse i diritti di proprietà intellettuale del design Jeep, essendo modellato sulla Jeep Willys originale. Fiat ha detto che voleva un’ingiunzione permanente sulla produzione o sulla vendita del Roxor, nonché la “sboccatura” di tutti i profitti realizzati dalle vendite di Roxor. M&M ritiene che i reclami siano privi di merito e non vi è stata alcuna violazione della proprietà intellettuale.

“La società è ottimista sul fatto che l’ITC riconsidererà i risultati preliminari del Giudice amministrativo amministrativo (ALJ) e concluderà che non vi è stata alcuna violazione né degli abiti commerciali né dei marchi registrati”. “Mahindra ha già lanciato il modello Roxor del 2020 con significativi cambiamenti di stile e apporterà ulteriori cambiamenti di stile, se necessario in collaborazione con ITC”, ha dichiarato M&M.

