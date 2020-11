Fiat Chrysler richiama Jeep Cherokee Latitude e Limited

Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato in USA il richiamo di Jeep Cherokee Latitude e Cherokee Limited anno modello 2021. In totale le unità richiamate sono 698. A quanto pare, uno o entrambi i bracci di controllo inferiori anteriori possono rompersi durante la guida del veicolo. Una frattura del braccio di controllo inferiore anteriore mentre il veicolo è in marcia può causare una perdita di controllo dello sterzo, aumentando il rischio di incidente.

Si consiglia ai proprietari di non guidare i loro veicoli fino a quando non sono stati ispezionati e riparati se necessario. Il gruppo Fiat Chrysler informerà i proprietari e i concessionari ispezioneranno i bracci di controllo inferiori anteriori e li sostituiranno, se necessario, gratuitamente. Il richiamo è iniziato il 30 ottobre 2020. I proprietari delle Jeep Cherokee Latitude o Limited interessati dal richiamo possono contattare il servizio clienti di Fiat Chrysler al numero (800) 853-1403. Il numero di Chrysler per questo richiamo è W81.

