Jeep amplia la gamma Cherokee con il nuovo modello Latitude LUX 2021

Il marchio Jeep presenta il nuovo modello Cherokee Latitude LUX 2021 per offrire ai consumatori un nuovo livello di comfort, lusso e sicurezza, combinati con capacità senza pari nel segmento dei SUV di medie dimensioni. “La nuova Cherokee Latitude LUX 2021 migliora davvero la gamma Jeep ed è un riflesso diretto di ciò che i nostri clienti desiderano e apprezzano di più dal loro veicolo: praticità quotidiana, comfort eccezionale, con caratteristiche di guida e maneggevolezza eccezionali”, ha affermato Jim Morrison, Head of Marchio Jeep – FCA Nord America.

“In qualità di veicolo utilitario sportivo di medie dimensioni più capace, la Jeep Cherokee continua a offrire ai consumatori la miscela definitiva di capacità 4×4 per tutte le stagioni e servizi ancora più standard a un prezzo incredibile”.

Il nuovo Cherokee Latitude LUX si unisce ai modelli Latitude, Latitude Plus, Limited e Trailhawk nella gamma Cherokee. I modelli Cherokee Latitude LUX sono attualmente disponibili per la vendita e l’ordine tramite i concessionari Jeep locali.

La Jeep Cherokee Latitude LUX include una serie di servizi premium standard, tra cui sedili in pelle Nappa, sedili anteriori elettrici con regolazione lombare elettrica, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato con rivestimento premium, avviamento a distanza, sbrinatore tergicristallo e l’ultimo sistema Uconnect con standard Apple CarPlay e Android Auto. Le caratteristiche disponibili includono il tetto apribile panoramico a doppio pannello, il sistema audio Alpine premium a nove altoparlanti e la radio touchscreen da 8,4 pollici.

Le caratteristiche standard di sicurezza e protezione sui modelli Jeep Cherokee Latitude LUX includono:

Avviso di collisione in avanti a tutta velocità con frenata attiva

Suite di illuminazione a LED premium, inclusi fari, fanali posteriori e fendinebbia

Monitoraggio degli angoli ciechi

Rilevamento del percorso trasversale posteriore

LaneSense Lane Departure Warning con Lane Keep Assist

Telecamera posteriore di backup ParkView e assistenza al parcheggio con linee della griglia dinamiche

Tergicristalli sensibili alla pioggia

La Cherokee Latitude LUX viene fornita di serie con il motore Pentastar V-6 da 3,2 litri con tecnologia stop-start del motore e cambio automatico a nove rapporti ad alta efficienza. Essendo l’unico motore V-6 della sua categoria, il Cherokee Latitude LUX offre un’autostrada da 29 mpg e la migliore capacità di traino della categoria (fino a 4.500 libbre). Il motore turbo I-4 da 2,0 litri, uno dei motori tecnologicamente più avanzati nel settore automobilistico, è opzionale.

Per una capacità 4×4 impareggiabile in tutte le condizioni atmosferiche, il Latitude LUX è dotato di serie del rinomato sistema di controllo della trazione Selec-Terrain del marchio Jeep, che consente al guidatore di scegliere tra cinque modalità per prestazioni ottimali su strada e fuoristrada.

Jeep Cherokee mantiene la sua posizione di riferimento grazie alla tecnologia di disconnessione dell’asse posteriore che si traduce in una ridotta perdita di energia quando non è necessaria la capacità 4×4, migliorando al contempo l’efficienza del carburante. Il sezionatore dell’asse posteriore passa senza interruzioni dalla trazione a due e quattro ruote motrici per la gestione della coppia a tempo pieno e non richiede input dal guidatore.

