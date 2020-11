Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 arriva nelle concessionarie nordamericane

La Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 aggiunge un tema scuro alle già straordinarie caratteristiche offerte dalla Wrangler Sahara e si propone nel mercato nordamericano come alternativa più economica al modello High Altitude.

I primi esemplari di questa nuova versione dell’iconico fuoristrada del marchio americano stanno arrivando nelle concessionarie degli Stati Uniti e del Canada, come testimoniato da un modello catturato in foto da Mopar Insiders.

Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021: i primi esemplari iniziano ad arrivare negli showroom nordamericani

La Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 porta con sé diverse caratteristiche interessanti come i cerchi in alluminio nero lucido da 18″, i sedili rivestiti in pelle nera con cuciture Diesel Grey a contrasto, vari dettagli esterni ed interni in nero lucido (come le protezioni dei fanali posteriori, lo sportellino della porta di rifornimento, il badge Jeep ecc), un volante rivestito in pelle con cornici verniciate in titanio e cuciture Diesel Grey e hardtop Freedom Top in tinta con la carrozzeria.

Per la Sahara Altitude sono disponibili quattro motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia Engine Start/Stop (ESS) con cambio manuale a 6 marce, quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con trasmissione automatica a 8 rapporti, Pentastar V6 con sistema mild-hybrid eTorque ed EcoDiesel V6 da 3 litri con cambio automatico 8HP75 a 8 marce.

La Jeep Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 propone opzionalmente anche il sistema a quattro ruote motrici Selec-Trac III. Per il model year 2021 sono disponibili nove colorazioni esterne quali Billet Silver, Black, Granite Crystal, Sting Gray, Firecraker Red, Bright White, Sarge Green, Snazzberry e HellaYella!.

La Wrangler Unlimited Sahara Altitude 2021 è disponibile a un prezzo di listino di 36.690 dollari (31.421 euro) negli Stati Uniti mentre in Canada parte da 53.085 dollari canadesi (34.322 euro).

