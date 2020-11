Fiat Panda: vendite record ad ottobre in Italia

Continuano a crescere le vendite della Fiat Panda. La segmento A del marchio italiano, infatti, si conferma il modello più venduto in Italia facendo, inoltre, registrare una sensibile crescita rispetto ai dati raccolti nel corso del mese di ottobre dello scorso anno. La Panda riesce a trascinare il marchio Fiat chiudendo un mese di ottobre davvero da record.

Nel corso del decimo mese dell’anno, infatti, la Fiat Panda ha venduto un totale di 15.094 unità in Italia registrando una crescita del +38.3% rispetto ai dati registrati nel corso del mese di ottobre dello scorso anno. Da notare che circa il 60% delle vendite complessive di Fiat ad ottobre sono legate proprio alla Fiat Panda.

La vettura, inoltre, ha una quota di mercato superiore al 50% nel segmento A del mercato italiano. Tale segmento, inoltre, senza considerare le vendite della Panda registra un calo del -12% nelle vendite nel corso del mese di ottobre appena terminato. La city car di Fiat, quindi, mette in mostra risultati in netta contro tendenza rispetto al resto del segmento.

Da segnale, inoltre, che la Fiat Panda Hybrid, la nuova versione mild hybrid della city car, fa segnare vendite record con un totale di 9 mila unità vendute nel corso del mese di ottobre. Si dimezzano le vendite della Panda benzina che raggiunge quota 4.773 unità vendute nel corso del mese di ottobre.

Per quanto riguarda il parziale annuo, ovvero il periodo compreso tra gennaio ed ottobre, la Fiat Panda deve “accontentarsi” di un totale di 90 mila unità vendute in Italia. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la Panda registra un calo del -23% nelle immatricolazioni. Tale dato è, chiaramente, condizionato dal crollo del mercato registrato nel corso del primo semestre dell’anno.

Per il futuro sarà necessario valutare l’impatto delle nuove misure restrittive sulle vendite di auto e le risorse disponibili per gli incentivi sull’acquisto della Panda Hybrid. Il 2020 dovrebbe chiudersi con 110-120 mila unità vendute in Italia per la segmento A che può guardare al futuro con fiducia grazie alle novità presentate in queste settimane.

Ricordiamo che Fiat ha presentato ad ottobre la nuova Panda restyling, confermando la volontà di puntare sulla Panda Hybrid come variante di riferimento dell’intera gamma della city car. La nuova versione del modello può contare su nuovi contenuti tecnologici e su un facelift generale. Questo aggiornamento dovrebbe garantire un’ulteriore crescita delle vendite della city car nei prossimi mesi.

Le auto più vendute in Italia

Dopo la Fiat Panda, tra le auto più vendute in Italia ad ottobre troviamo la Lancia Ypsilon con un totale di 4.719 unità vendute. Alle spalle della Ypsilon, invece, c’è la Citroen C3, con 4.714 unità vendute, che precede la Toyota Yaris, quarta con 4.340 unità vendute, e la Renault Captur, quinta con 3.757 unità vendute.

Tra i modelli “italiani” segnaliamo le 3.459 unità vendute della Fiat 500X, stabile rispetto al mese di ottobre dello scorso anno, e le 3.430 unità vendute della Jeep Renegade, in netta crescita (+25%) rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Dati positivi anche per la Jeep Compass che registra 2.782 unità vendute ad ottobre (+16%).

