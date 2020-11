Promozione novembre 2020 Fiat Panda Hybrid a rate. Offerta valida fino al 30 novembre 2020 in caso di rottamazione grazie agli incentivi statali. Rammentiamo che per benzina e gasolio non c’è più un euro (sciagurata scelta del Governo Conte), mentre per elettriche e ibride i soldi ci sono tuttora. Salvo approvazione FCA Bank, come sempre.

Promozione novembre 2020 Fiat Panda Hybrid a rate

Analizziamo la Panda 1.0 70 CV Hybrid Euro 6d-Final. Listino € 13.900. Ecco le 3 strade sintetizzate da ClubAlfa per voi.

Promo € 11.450 in contanti, Offerta con incentivo statale € 9.700 Super promo € 8.200 solo con finanziamento di FCA Bank. Quindi, si parte da 13.900 e si atterra a 8.200: 5.700 euro di sconto sonante e allettante.

L’incentivo statale nella fascia 61-90 g/km è pari a 1.750€, in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €2.000€ + IVA. Ed pari a 1.000€, senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno €1.000€ + IVA.

Finanziamento senza anticipo per la Panda ibrida

Anticipo zero, 96 mesi, prima rata a 30 giorni: partenza ultra soft.

Prime 24 rate mensili di € 91,58 + successive 72 rate mensili di € 136,57. Sono le classiche mini-rate.

Vediamo l’altro lato della medaglia: TAN fisso 6,85% e TAEG 9,91%. Dovuto al finanziamento lunghissimo con partenza a zero anticipo. Credito €8.807,29 (con servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29), interessi €2.887,29. Dovuto € 12.057,96. Che va in parte a mangiare lo sconto. Pur tuttavia, resta l’enorme comfort di un anticipo zero e di rate bassissime negli anni.

