Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler elette fra le migliori auto per gli amanti dei cani

Per il secondo anno consecutivo, Autotrader ha eletto la Chrysler Pacifica e la Jeep Wrangler nella sua 10 Best Cars for Dog Lovers (10 migliori auto per gli amanti dei cani). Autotrader celebra il National Dog Day (il 26 agosto) pubblicando la sua lista delle 10 migliori auto adatte agli amanti dei cani.

Visto che molte persone scelgono di mettersi in viaggio in auto anziché in aereo, l’elenco di Autotrader ha l’obiettivo di aiutare le persone a scegliere un veicolo che sia comodo e conveniente per tutti i membri della famiglia, inclusi quelli a quattro zampe.

Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler: Autotrader le considera le migliori auto per gli amanti dei cani

Brian Moody, direttore esecutivo di Autotrader, ha dichiarato: “I viaggi in città o verso destinazioni vicine sono diventati una parte importante della nostra vita in questi ultimi mesi, e per molte persone questo significa portare con sé i propri animali domestici mentre si mettono in viaggio. Per aiutare gli acquirenti di auto nuove che viaggiano con amici a quattro zampe, abbiamo attentamente creato un elenco delle migliori auto che offrono grande comfort e caratteristiche di sicurezza, rendendo la vita dei possessori di animali domestici un po’ più facile“.

Questo riconoscimento è l’ultimo a ricordare le caratteristiche offerte dalla Chrysler Pacifica orientata alle famiglie, il minivan più premiato negli ultimi quattro anni con più di 135 riconoscimenti del settore. Il sistema Stow ‘n Go consente ai sedili di piegarsi sul pavimento per far posto alle cucce per animali domestici.

Inoltre, sono state implementate altre funzioni dedicate ai cani nel model year 2021, il cui arrivo presso le concessionarie è atteso nel quarto trimestre di quest’anno. Ad esempio, è presente la nuova fotocamera interna FamCAM che consente agli occupanti seduti nella parte anteriore di vedere cosa succede dietro.

L’iconica Jeep Wrangler non è solo perfetta per le avventure off-road ma è anche la scelta migliore quando si tratta di portare il proprio fido amico lungo il sentiero. Ad esempio, è possibile aggiungere alcuni accessori Mopar studiati appositamente per gli amanti dei cani come ad esempio la cuccia per animali leggera, i tappetini per tutte le stagioni oppure quelli per proteggere gli interni del veicolo.