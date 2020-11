Fiat lancia la nuova Tipo con un motore che dovrebbe adottare Argo

Come sappiamo Fiat ha presentato di recente la rinnovata famiglia di Fiat Tipo, con una versione hatchback, berlina, Station Wagon e una nuova variante avventurosa chiamata Cross. Questo modello in tutte le sue configurazioni è prodotto in Turchia presso lo stabilimento Tofas di Bursa e ha ricevuto il suo primo importante restyling, con l’aggiunta di nuovi paraurti, ottiche e l’incorporazione del nuovo logo del marchio italiano.

Uno dei motori che caratterizzeranno la nuova Fiat Tipo sarà adottato anche dalla brasiliana Fiat Argo in futuro

Nel caso della versione Fiat Tipo Cross, spiccano tra le altre cose una sospensione più alta, protezioni in plastica, pneumatici nuovi. All’interno, le modifiche più notevoli sono nella nuova strumentazione e nella rinnovata console centrale, volante e leva del cambio, solo per citarne alcuni.

Come sottolineato nei giorni scorsi dal magazine automobilistico brasiliano Quatro Rodas, la Tipo ha aggiunto il motore 1.0 GSE turbo della famiglia Firefly da 100 CV in sostituzione del 1.4 da 95 CV e del 1.4 T-Jet turbo da 120 CV.

Il motore troverà spazio in Fiat Argo, Cronos e anche nel futuro SUV compatto che debutterà nel 2021

Come rivelato dalla principale casa automobilistica italiana questo nuovo propulsore presenta bassi consumi e basse emissioni. Il motore in questione debutterà nella regione sudamericana trovando spazio nelle gamme di vetture quali Fiat Argo, Cronos o il prossimo SUV compatto, insieme al 1.3 turbo.

Nel caso del motore più piccolo, avrà 130 CV, mentre il più generoso avrà 180 CV. I due motori sarebbero incaricati di sostituire il 1.8 e il 2.0 attualmente presenti nelle gamme di Fiat e Jeep in America Latina.

