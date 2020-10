Fiat Argo, Cronos e Mobi domani saranno offerte a prezzi davvero vantaggiosi

Fiat ha annunciato alcune offerte molto interessanti per i consumatori brasiliani che cercano un veicolo a km zero. Tramite la promozione Fiat Super Chance, che si terrà domani tramite la rete di concessionarie del marchio presenti in tutto il Brasile, la casa automobilistica torinese proporrà delle esclusive offerte che promettono di cambiare il mercato.

Uno dei punti salienti è la Cronos. La versione Drive 1.3 verrà proposta a 58.590 R$ (8844 euro) anziché 65.790 R$ (9931 euro). Il finanziamento per questa vettura permette di iniziare a pagare solo dopo il carnevale 2021. È previsto un anticipo del 50%, un finanziamento di 48 mesi e una rata mensile di 847 R$ (127 euro), molto interessante per una delle auto più complete della sua categoria.

Fiat: Cronos, Argo e Mobi saranno proposte in super offerta solo domani in Brasile

In alternativa, è possibile optare per la Fiat Mobi Like 1.0 da 399 R$ (60 euro) al mese, versando un acconto del 60% in un finanziamento di 60 mesi dal prezzo complessivo di 41.990 R$ (6338 euro).

Un’altra grande opportunità proposta in Brasile è la Fiat Argo 1.0 a 49.590 R$ (7486 euro) invece di 53.990 R$ (8152 euro). Chi sceglie il finanziamento e versa un acconto del 50%, pagherà 720 R$ (108 euro) al mese per 48 mesi.

Oltre ai canali digitali a disposizione dei clienti, Fiat ha sviluppato un motore di ricerca smart in cui gli acquirenti brasiliani possono cercare la migliore offerta presso le diverse concessionarie che fanno parte della sua rete. Oltre a questo, è possibile parlare direttamente con il rivenditore tramite WhatsApp.

Dopo aver scelto, il consumatore può effettuare l’acquisto come desidera, di persona oppure direttamente online. Scegliendo quest’ultima soluzione, l’acquirente può richiedere un test drive a domicilio.

