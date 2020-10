Non c’è solo la guerra delle elettriche pure, elettriche al 100%, in Europa: vedi qui. Per dare un quadro completo, andiamo ad analizzare le 3 classifiche europee delle elettrificate: ossia ibride, ibride plug-in ed elettriche. La fonte è Jato e le potete trovare in alto tutte insieme.

Le 3 classifiche europee delle elettrificate: chi vince

Ovviamente, nella schermata di apertura, la prima colonna, la prima classifica, riguarda tutti i modelli a prescindere dall’alimentazione. È il singolo modello che può essere venduto a benzina, diesel, ibrido, elettrico, dual fuel… Si prendono tutte le immatricolazioni a settembre nel Vecchio Continente ed ecco la top ten. Diamo solo i podio: Volkswagen Golf, Opel Corsa, Renault Clio.

Ed eccoci al dunque: le ibride.

Toyota Corolla con 15.093.

Ford Puma 12.251.

Toyota CH-R 11.991.

Un dominio quasi assoluto dei giappo, considerando la presenza anche di Yaris e RAV 4.

E FCA? C’è la Fiat 500 ibrida a 9.670: ottimo quinto posto.

Top ten ibride plug-in ed elettriche

Sezione a parte per le contestatissime ibride plug-in. Perché contestatissime? Perché ci sarebbe differenza di consumi ed emissioni fra i dati teorici, con tanto uso elettrico, e i dati veri, con tanto uso del motore a benzina. Comunque, qui la Mercedes A straccia tutti. Le dà fastidio la Volvo XC40. Si segnala, decima, la Toyota RAV4.

Infine, fra le elettriche, Tesla Model 3, Renault Zoe, VW ID.3. Buon quarto posto per la Hyundai Kona. Il Gruppo PSA (futuro Stellantis con FCA) si piazza ottovano e nono con Peugeot 208 e Opel Corsa.

