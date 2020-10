Seppure con qualche piccola pausa, la Volkswagen Golf è leader nelle vendite. Ma c’è un settore in cui non è VW a primeggiare in Europa: le auto a batteria. C’è la guerra delle elettriche in Europa: VW ID.3 vs Tesla Model 3. Guardate la classifica Jato in alto.

Guerra delle elettriche in Europa: la classifica

Stracomanda la Tesla Model 3 a quota 15.702 unità vendute a settembre in Europa.

Seconda, staccatissima, la Renault Zoe con 11.023.

Terza, eccola, la VW ID.3 con 7.897.

Ma cos’ha di speciale questo terzo posto VW ID.3? Che trattasi del podio per la prima volta: un ingresso con medaglia di bronzo. E che siamo davanti a VW, per natura tendente a primeggiare. Lo fa con la Golf, a quota 28.731.

Servono promo elettriche accattivanti

In futuro, sarà una battaglia a colpi di promozioni, offerte, noleggi di medio e lungo termine. Servono promo accattivanti, da parte della Casa. Per andare a superare il fascino della Tesla Model 3, i teutonici punteranno a qualcosa di super sfizioso. E in nazioni arretrate sotto il profilo della mobilità elettrica, come l’Italia (specie il Sud), la wallbox domestica in regalo o a prezzi più bassi.

Per esempio, da noi la ID.3 viene via con 30.900 euro anziché 38.900 euro.

In più, tutte le promesse andranno mantenute al millimetro, cosa che Tesla già fa. Per VW: come parte della portata della garanzia e alle condizioni ivi elencate, Volkswagen AG garantisce quindi all’acquirente un veicolo BEV nuovo di zecca ad azionamento elettrico, se usato correttamente, per otto anni (o fino a 160.000 chilometri, a seconda di quale evento si verifichi per primo) che la capacità utilizzabile della batteria non scende al di sotto del 70%.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI