Auto elettrificate: le vendite superano per la prima volta quelle dei diesel

Le vendite di auto elettrificate hanno superato per la prima volta in assoluto quelle delle diesel in Europa a settembre, segnando una pietra miliare significativa circa il declino del gasolio dopo aver occupato sempre i primi posti negli ultimi anni.

Le auto elettrificate hanno rappresentato poco più del 25% delle nuove immatricolazioni registrate il mese scorso mentre quelle dei modelli diesel sono state del 24,8%. Le vendite di nuove auto a gasolio sono in calo in tutta Europa dal 2012, quando rappresentavano oltre il 50% del mercato delle nuove vetture, secondo uno studio di JATO Dynamics. Quest’ultima segue le tendenze delle vendite automobilistiche da oltre 30 anni.

Auto elettrificate: le immatricolazioni hanno rappresentato poco più del 25% del totale a settembre

Felipe Munoz, analista di JATO Dynamics, ha dichiarato che il passaggio dai veicoli con motore a combustione interna a quelli elettrici sta finalmente avvenendo. Sebbene ciò sia in gran parte dovuto alle politiche e agli incentivi messi a disposizione dai vari governi, spiega Munoz, anche i consumatori sono adesso pronti ad adattarsi a queste nuove tecnologie.

Il report di JATO afferma che la domanda di auto a benzina e diesel mostra dei cali a due cifre rispetto a settembre 2019 mentre le vendite degli EV sono aumentate del 139% a 327.800 unità. Si tratta di un record in termini di volume e quota di mercato. Questa è inoltre la prima volta che le auto elettrificate hanno superato le 300.000 unità mensili.

Anche se questa è una vittoria per l’elettrificazione, le tendenze mostrano che il vincitore resta il motore a benzina che detiene ancora il 47% del mercato europeo per quanto riguarda i veicoli nuovi. Tuttavia, anche il propulsore a benzina ha registrato un calo importante rispetto al circa 60% rilevato solo un anno fa.

