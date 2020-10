Ram collabora con United Way of Midland per donare alle vittime delle inondazioni

Mike Koval Jr., capo di Ram Brand, e Holly Miller, presidente e CEO di United Way of Midland County, insieme hanno voluto ringraziare i concessionari Ram Truck che hanno aperto le loro porte per aiutare le persone in difficoltà a causa delle inondazioni che si sono verificate in quell’area degli Stati Uniti con donazioni di dispositivi di protezione individuale, cibo, acqua, articoli per la cura personale e articoli per la casa. In collaborazione con la United Way of Midland County, i volontari di Ram Nation hanno riempito i loro pick up con queste utili provviste.

Ram collabora con United Way of Midland per donare cibo, medicine e altro alle vittime delle inondazioni

I volontari stanno consegnando i prodotti al Flood Recovery Depot nella contea di Midland per la distribuzione alle persone colpite dall’alluvione. I concessionari di tutto lo stato hanno donato alle operazioni di soccorso in caso di inondazione, inclusa la concessionaria locale Feeny Chrysler Jeep Dodge Ram di Midland, e tali donazioni sono state generosamente compensate da Fiat Chrysler Automobiles per raccogliere oltre $ 47.000 per riparare i danni causati dalle inondazioni.

