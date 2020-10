Ram 1500 TRX: ecco cosa ha in comune con i modelli di Dodge e Jeep

In un recente articolo abbiamo visto in azione il nuovo Ram 1500 TRX con il suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri mentre effettuava dei salti. Grazie alla sua potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima, il TRX ha sicuramente attirato l’attenzione di moltissime persone.

Mike Koval, responsabile marketing di prodotto di Ram, è stato recentemente intervistato da The Drive. Egli ha dichiarato che sotto il cofano si nasconde lo stesso motore presente sulle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat e sulla Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Ram 1500 TRX: Mike Koval parla dell’ultimo pick-up performance

Tuttavia, al fine di soddisfare alcuni requisiti per questo speciale pick-up, gli ingegneri di Ram hanno dovuto smontare il propulsore ed effettuare alcune ricalibrazioni, principalmente per le corse off-road nel deserto che ultimamente sono diventate di grande tendenza, ha dichiarato Koval.

Egli aggiunto che, con un po’ di messa a punto, grazie ai 712 CV, Ram è ancora il primo produttore di pick-up ad aver superato la barriera dei 700 CV. Troviamo un telaio completamente nuovo, forgiato con acciaio ad alta resistenza, nuove sospensioni anteriore e posteriore e nuovo sistema di aspirazione dell’aria ad alte prestazioni. Questo è stato progettato per filtrare quattro volte più sporco e detriti rispetto a quello proposto dal Ford F-150 Raptor ed è in grado di consumare fino a 32,9 litri di aria al minuto.

A bordo del veicolo ci sono diverse caratteristiche del nuovo Ram 1500

In aggiunta, il veicolo ha mantenuto delle sospensioni a molle elicoidali a cinque collegamenti per assicurare una guida confortevole sia su strada che fuori strada. All’interno, il TRX riprende alcune caratteristiche del nuovo 1500 come i sedili reclinabili con funzione di riscaldamento e raffreddamento, il quadro strumenti rivestito in pelle, il volante con fondo piatto ispirato ai modelli SRT e così via.

Il nuovo Ram 1500 TRX è 6,35 cm più alto e 20,32 cm più largo. È possibile notare chiaramente le diverse proporzioni mettendo fianco a fianco i due modelli. L’illuminazione a LED è stata implementata nella prese d’aria del cofano e nei fari e conferisce al modello una firma luminosa particolare.

È interessante notare che il TRX propone 594 kg di carico utile e 3674 kg di capacità di traino. Questi numeri sono significativamente inferiori rispetto a quelli offerti dall’Hemi V8 da 5.7 litri con sistema mild-hybrid eTorque che raggiunge i 5783 kg.

Gli ammortizzatori Bilstein sono i migliori secondo gli ingegneri di Ram

Naturalmente, la casa automobilistica americana ha progettato il TRX più per le corse nel deserto che per il traino. Tuttavia, il pick-up è ancora capace di trasportare un rimorchio con motociclette e altri oggetti. “Quando metti un gruppo di ingegneri in un garage e dai il via libera a un nuovo progetto, è incredibile quello che si può ottenere“, ha dichiarato Mike Koval.

Un’altra caratteristica dove il Ram 1500 TRX si distingue dagli altri pick-up della gamma è l’installazione degli ammortizzatori Bilstein disponibili solo su questo modello. Koval ha dichiarato che gli ingegneri di Ram ritengono che gli ammortizzatori Bilstein siano i migliori presenti in questo momento in circolazione.

