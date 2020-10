Fiat e Peugeot aumentano il prezzo delle km zero in Brasile

KBB Brasil ha mostrato che settembre è stato un mese con maggiori aumenti di prezzo tra i veicoli in vendita nel paese, nuovi, usati o a km zero. Sempre in base allo studio, tra i costruttori, Fiat e Peugeot (future consorelle del gruppo Stellantis) sono stati i marchi che hanno avuto i maggiori aumenti di prezzo per le auto a km 0 nell’ultimo mese, rispettivamente con il 4,68% e il 3,88%.

Nel mese di settembre in Brasile l’incremento medio del prezzo per le auto a km 0 è stato dell’1,93%, una notevole differenza rispetto alla variazione media mensile del -0,27% osservata dalla categoria nel corso del 2019. Tra i modelli, gli incrementi più forti del mese sono stati sostenuti dai veicoli commerciali leggeri, con un incremento di oltre il 5% nel periodo analizzato. Il pezzo forte è stato Volkswagen Amarok, con un aumento medio del 19,29% del prezzo a km 0, seguito dai modelli Fiat Strada, con il 13,40%, e Fiat Fiorino, il 12,69%.

KBB Brasil utilizza l’analisi dei dati e le tecnologie Big Data per produrre indagini sui prezzi per veicoli nuovi e usati. L’elaborazione viene eseguita da un complesso algoritmo alimentato settimanalmente da un database con oltre 800mila informazioni sui prezzi provenienti da diverse fonti di mercato. Inoltre, tutti i dati vengono valutati quotidianamente da un’analisi rigorosa da parte di un team di specialisti per garantire la convalida dei prezzi pubblicati sul sito Web in conformità con la realtà brasiliana.

