Hertz festeggia 60 anni di presenza in Italia

Nonostante i vari problemi che sta attraversando in Nord America, Hertz continua ad ottenere un discreto successo in Italia. Il noto servizio di noleggio festeggia i suoi primi 60 anni nel nostro Bel Paese.

In occasione di questo nuovo traguardo, Massimiliano Archiapatti – direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia – ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di questo traguardo. 60 anni sono una tappa importante che esprime l’essenza della nostra squadra, la capacità di guardare avanti con impegno ed entusiasmo. Sono convinto che la ricerca continua di migliorarci è ciò che caratterizza la nostra attività quotidiana, lo facciamo per offrire ai nostri Ospiti un’esperienza di noleggio davvero esclusiva perché siamo convinti che è il servizio di alto livello che più di tutto può distinguerci”.

Hertz: il servizio di noleggio compie 60 anni in Italia

Archiapatti ha proseguito dicendo: “Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia che con la voglia e l’impegno permettono alla nostra azienda di vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando”.

Recentemente, Hertz ha portato sul mercato alcuni servizi davvero interessanti e una gamma di auto molto particolare. Un esempio è la Selezione Italia costituita da veicoli molto speciali come ad esempio l’ultima Alfa Romeo Giulia Grand Tour che sarà protagonista del 60º anniversario di Hertz in Italia con una promozione molto allettante.

La personalizzazione è stata creata in esclusiva per la società da Garage Italia Customs, l’hub creativo di Lapo Elkann, ed è disponibile in promozione a noleggio a 60 euro al giorno. La speciale berlina del Biscione dispone di una livrea in blu lapislazzulo, un colore tipico degli affreschi rinascimentali. Il cielo ripropone una riproduzione di un affresco dei fratelli Zuccari, presente nella sala papalina del Castello Odescalchi di Bracciano.

Durante i mesi di lockdown, Hertz è rimasta attiva in prima linea per supportare il personale sanitario. Inoltre, ha lanciato il servizio Gold Standard Clean che prevede l’igienizzazione e la sanitizzazione dei veicoli ad ogni noleggio tramite 15 controlli extra. A bordo delle sue vetture, l’azienda di noleggio garantisce la massima sicurezza per i bambini con la presenza del dispositivo antiabbandono reso obbligatorio tramite il Decreto Ministeriale n°122/2019.

