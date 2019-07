Alfa Romeo Giulia Grand Tour: ecco l’ultima creazione di Hertz e Garage Italia

Hertz Italia e Garage Italia hanno svelato nelle scorse ore una versione speciale della Alfa Romeo Giulia chiamata Grand Tour. Entrambe le aziende erano alla ricerca di di un’opera d’arte che fosse riproducibile su una vettura.

Per questo, Garage Italia ha scelto Apollo circondato dallo Zodiaco dipinto da Taddeo e Federico Zuccari per questa particolare versione della berlina del Biscione in esclusiva per Hertz Italia.

Alfa Romeo Giulia Grand Tour: ecco l’ultima speciale vettura della gamma Selezione Italia di Hertz

Il dipinto è stato abbinato a dei sedili in alcantara blu lapislazzulo. Oltre a ciò, sempre all’interno dell’abitacolo troviamo una plancia caratterizzata dalla preziosità della polvere di lapislazzulo che veniva usata dagli artisti del Rinascimento nelle loro opere d’arte.

La nuova Alfa Romeo Giulia Grand Tour ora fa parte della gamma Selezione Italia, creata dalla famosa società di noleggio per proporre ai clienti un modo diverse per scoprire le bellezze del nostro Paese. Per la presentazione dell’ultima vettura, Hertz ha scelto il Castello Odescalchi di Bracciano in cui si trova proprio l’opera riportata sulla Giulia, nella Sala Papalina.

Massimiliano Achiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, ha detto: “Volevamo un prodotto che potesse rappresentare lo stile italiano in maniera creativa e contemporanea e Giulia Grand Tour racchiude l’essenza dell’arte italiana, la maestria degli artisti, l’attenzione ad ogni dettaglio. Inoltre nell’auto è stata esaltata la preziosità del lapislazzulo, una pietra emblematica nell’arte rinascimentale”.

Anche Enrico Vitali, amministratore delegato di Garage Italia, ha voluto dire la sua: “Siamo estremamente felici del prosieguo di questa partnership con Hertz ed in particolare del lancio di questa vettura speciale che andrà ad impreziosire la proposta di Selezione Italia”.

La nuova Alfa Romeo Giulia Grand Tour potrà essere prenotata presso le principali agenzie della società di noleggio presenti a Milano, Firenze, Roma e Venezia. Vi ricordiamo, infine, che la gamma Selezione Italia è composta dalle principali auto proposte da Abarth, Maserati, Fiat e Alfa Romeo.